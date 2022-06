Juve, da Frabotta fino a Ranocchia: si scalda il mercato in uscita

Pogba, Di Maria, il sostituto di Chiellini: il mercato in entrata della Juventus si prospetta ricco di emozioni. Dopo una stagione deludente i bianconeri si preparano a rivoluzionare la rosa, facendo diversi innesti di spessore che possano aiutare...

redazionejuvenews

Pogba, Di Maria, il sostituto di Chiellini: il mercato in entrata della Juventus si prospetta ricco di emozioni. Dopo una stagione deludente i bianconeri si preparano a rivoluzionare la rosa, facendo diversi innesti di spessore che possano aiutare la squadra di Massimiliano Allegri a tornare subito a vincere. Per poter acquistare, però, sarà anche necessario vendere. Oltre ai big, da Arthur fino a Rabiot, la dirigenza bianconera è alla ricerca di squadre interessate ai tanti giovani in rosa e di ritorno dai prestiti. Il mercato in uscita si infiamma.

La prima cessione della Juventus sembra essere Frabotta. L'esterno italiano, infatti, è ad un passo dal trasferimento al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto bianconero. Il classe 1999 dopo aver fatto una buona prima stagione sotto la guida Pirlo, lo scorso anno è stato girato in prestito all'Hellas Verona. Con i gialloblu. però, a causa di diversi problemi fisici Frabotta ha trovato appena due presenze e facendo quindi ritorno a Torino. Nei prossimi giorni sono attese le ufficialità, ma i rapporti con il Lecce potrebbero non essere finiti qui. Il direttore sportivo giallorosso Corvino, infatti, è in ottimi rapporti con Cherubini e starebbe spingendo anche per il prestito di Ranocchia.

Il giovane centrocampista italiano dopo un anno in prestito al Vicenza è pronto ad un'esperienza in Serie A. In questo senso il Lecce potrebbe essere la piazza giusta per guadagnare esperienza senza il peso della pressione di una grande squadra. Su di lui c'è anche l'interesse di Verona, Empoli e Sampdoria, come confermato da Nicolò Schira su Twitter. Occhio, infine, a Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano sta ancora recuperando dal lungo infortunio e non sarà a disposizione prima della fine dell'anno. A gennaio quindi il classe 2000 potrebbe essere ceduto in prestito, magari proprio al Lecce. Per il momento Frabotta è ormai vicino al trasferimento, per il resto si vedrà.