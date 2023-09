Juve, il fortino è fuori casa: 8 clean sheet nel 2023

Con la vittoria per 0-2 contro l'Empoli la Juve sale a quota 8 porte inviolate nel 2023: record nei top 5 campionati europei

Quello della squadra di Allegri è un vero e proprio record, come specificato anche da Opta su Twitter: "Nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata in più gare esterne della Juventus nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto, come la Lazio). Concentrazione".