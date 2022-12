Juve, come cambia la formazione con Pogba e Chiesa? Tutte le soluzioni

Come cambierà la Juve con il ritorno di Pogba e Chiesa? Tutte le possibili novità e i moduli a disposizione di Allegri

Ieri sono ufficialmente ricominciati gli allenamenti della Juve. Mentre fuori dal terreno di gioco continuano voci e inchieste, in campo Massimiliano Allegri dovrà preparare al meglio i suoi in vista del ritorno della Serie A. Per settimane e settimane l'allenatore bianconero ha parlato di gennaio come il mese della svolta, il periodo in cui avrebbe riavuto a disposizione tutti i giocatori infortunati. E in effetti Pogba e Chiesa possono essere considerati a tutti gli effetti dei nuovi acquisti. Come cambierà la formazione?

Nelle ultime partite del 2022 la Juve ha completato una rimonta incredibile, chiudendo l'anno al terzo posto in classifica. Ora bisognerà continuare su quella strada, cercando in tutti i modi di non farsi influenzare dai problemi societari. Pogba e Chiesa potranno dare una mano, elementi di grandissimaqualità che possono fare la differenza. Il ruolo del francese sarà abbastanza semplice: che sia 4-3-3 o 3-5-2, il Polpo giocherà in mezzo al campo. A fargli il posto potrebbe essere Fagioli o McKennie.

Più delicata la situazione di Chiesa che nel 4-3-3 sarebbe titolare come ala sinistra, mentre nel 3-5-2 dovrebbe andare a giocare come seconda punta. In passato l'attaccante italiano ha già giocato in quel ruolo, ma la concorrenza non manca: da Di Maria e Milik fino a Kean. Più difficile invece vederlo esterno a tutta fascia: alla Fiorentina giocava in quel ruolo, ma andrebbe a squilibrare troppo la squadra.