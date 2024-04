Juve, Focolari: “Per Felipe Anderson evidente cambio di rotta”

Intervistato a Radio Radio, Furio Focolari ha espresso la sua opinione in merito al passaggio di Felipe Anderson dalla Lazio al Palmeiras. Il calciatore, in scadenza di contratto, secondo i rumors di mercato sembrava aver trovato un accordo con la Juventus. E' invece di ieri la notizia ufficiale della firma di un nuovo contratto con il club brasiliano. Ecco il commento del giornalista: "Non posso pensare che tutti abbiano preso un abbaglio così grande, è evidente che ci sia stato un cambio di rotta. Andrà a guadagnare di meno ma a casa sua. Uno come Felipe ha nel cuore la sua terra, il Brasile. Una brutta batosta per tutti i grandi esperti di mercato”.