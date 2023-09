Juve, fissata la data per le controanalisi di Pogba: ecco quando e dove

In queste ore non si parla d'altro. Riflettori puntati su Paul Pogba dopo la positività al testosterone a seguito di un controllo del laboratorio antidoping di Roma risalente allo scorso 20 agosto (dopo la prima di campionato Udinese-Juventus). In attesa delle controanalisi, il centrocampista francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping in attesa dell'esito delle controanalisi a cui verrà sottoposto il prossimo 20 settembre presso il laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma. Intanto salterà il big match di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium in programma alle ore 15.00 contro la Lazio di Maurizio Sarri.