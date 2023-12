La Juve fissa la data per il rinnovo di Chiesa: incontro entro fine anno

La dirigenza bianconera vuole blindare il proprio numero 7: fissata la deadline per definire il prolungamento di due anni del contratto

La Juventus è pronta ad accelerare per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, entro la fine di dicembre è previsto un summit tra la dirigenza bianconera e l'agente dell'azzurro, Fali Ramadani, con l'obiettivo di prolungare di almeno un anno l'accordo in scadenza il 30 giugno 2025.