Juve, Vlahovic contro il suo passato. Biraghi: “Lo conosciamo bene”

Intervistato da Tuttosport, il capitano della Fiorentina Biraghi ha parlato del match di Coppa Italia contro la Juve: come fermare Vlahovic?

Questa sera la Juventus scenderà in campo contro la Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo la vittoria per 1 a 0 nel match di andata, ai bianconeri basterà un pareggio per raggiungere l'Inter in semifinale. La squadra di Vincenzo Italiano, però, non starà lì a guardare e si prepara a dare battaglia. La formazione viola è in un ottimo momento di forma e ha tutte le carte in regola per fare, parola del suo capitano Cristiano Biraghi: “Noi affrontiamo tutte le partite allo stesso modo, con il gioco e la nostra identità, e così proveremo a fare anche stasera. Nelle ultime due trasferte abbiamo pareggiato con l'Inter e vinto a Napoli e questo ci ha dato ancor più fiducia”, ha detto il capitano viola a Tuttosport. All'andata nonostante l'ottima prestazione la vittoria andò ai bianconeri: “Risultato ingiusto, se c'era una squadra che meritava di vincere quella sera era la nostra, per la prestazione e le tante occasioni. Che dire? Faremo di tutto per rifarci e riscattare quella ingiustizia”.