Juve-Fiorentina, il direttore degli Uffizi: “Vlahovic? Speriamo non segni”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha parlato della sfida tra Juve e Fiorentina

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha parlato della sfida in programma questa sera tra Juve e Fiorentina: "Più che le gare del passato voglio pensare al futuro. Spero la prossima sia la migliore. Anche se il 3-0 a Torino (dicembre 2020, ndr) non è stato male". Ma da dove è nata la sua passione per la Fiorentina? "Prima tifavo per il Friburgo, sono nato lì. Negli anni 90 ero a Firenze per la tesi e mi sono appassionato alla Fiorentina. Ora tifo solo viola. Ho capito subito l'importanza della squadra, quando venni da turista con nonna e fratello negli anni 80, ero al liceo. Durante la partita con la Juve sarò a Venezia, spero di convincere alcuni amici a vederla in tv. Altrimenti proverò con il cellulare. O la registro. Sono scaramantico, non faccio pronostici".