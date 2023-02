Verso Juve-Fiorentina: la tripletta di Anastasi del 12/05/1974

Domani la squadra di Allegri affronterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Tra le tante sfide del passato, il club bianconero ne ha ricordata una in particolare. Il focus dal sito ufficiale della Juventus : "É il pomeriggio del 12 maggio 1974 . La Juve ospita la Fiorentina alla penultima giornata del campionato. La sfida vive anche alla radio: la gente aspetta notizie da Roma, dove la Lazio si appresta a vincere il suo primo scudetto. Ma a trasformare una domenica amara in una partita da ricordare ci pensa un giocatore amatissimo: Pietro Anastasi .

A 12 minuti dal termine il numero 9 bianconero concede il bis. Stavolta è Altafini, subentrato da poco al posto di Causio, a suggerire la via ad Anastasi, che dalla destra inventa un diagonale imprendibile .

La Fiorentina accorcia le distanze con De Sisti, uno degli eroi di Italia-Germania 4-3. C'è ancora tempo per un ultimo acuto di Pietruzzu. Hurrà Juventus descrive così il suo terzo gol, il più bello della giornata, quello che mette in evidenza tutta la sua determinazione: «Anastasi fa tutto da solo, scarta, allarga, entra in area, tira su Superchi che devia, riprende e segna a porta vuota». Juventus batte Fiorentina 3-1".