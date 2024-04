I TOP e FLOP di Juve-Fiorentina: Gatti il bomber che non ti aspetti

Se la Juve potesse contare su 44 Gatti Allegri potrebbe di certo sorridere. Il difensore italiano rappresenta il riassunto dello spirito bianconero, che non si arrende mai. Ma chi sono stati i top e flop della partita? Oltre al difensore goleador l'altro grande TOP della partita è stato Szczesny, semplicemente decisivo. Ottima prova anche per Bremer e McKennie. Tra i FLOP bisogna invece inserire a malincuore Chiesa. Partita sufficiente per l'attaccante italiano, che però non riesce a lasciare il segno. Da uno come lui ci si sarebbe aspettati molto di più, soprattutto contro la sua ex squadra. Discorso simile per Vlahovic: mal di viola?