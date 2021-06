Juve-Fiorentina: tanti nomi in ballo per il mercato

Dopo l'affare Chiesa i due club pronti a fare di nuovo affari

redazionejuvenews

La Juventus osserva il mercato in attesa dello sblocco di alcune situazioni, che dovrebbe coincidere con la fine dell'Europeo. Alla fine della rassegna continentale si sbloccheranno molti affari, e le squadre inizieranno a prendere forma in vista del prossimo anno. Oltre agli affari in entrata però, la Juventus sta lavorando anche in uscita, con il primo giocatore da piazzare che è Mattia Perin.

L'estremo difensore, rientrato a Torino dal prestito al Genoa, ha già comunicato la sua intenzione di non fare il secondo portiere a Szczesny, e i bianconeri stanno cercando una squadra per sistemarlo. Perin vuole infatti continuare a giocare con continuità, e la Juventus è pronta ad accontentarlo, cedendolo però a titolo definitivo. L'intenzione dei bianconeri ha eliminato quindi la possibilità che il portiere torni in prestito al Genoa, e la destinazione per l'estremo difensore sembra sarà quella viola: la Fiorentina è infatti su di lui, e la viola si starebbe tutelando nel caso perdesse Dragowski, finito nel mirino delle squadre della Premier.

L'affare con la Fiorentina potrebbe però non fermarsi solo al portiere: nella trattativa infatti le due dirigenze dovrebbero parlare anche dell'attaccante Dusan Vlahovic e del difensore Nikola Milenkovic, che la Juventus ha identificato come il possibile sostituto di Merih Demiral. Perin ha già dato la sua apertura a un trasferimento a Firenze,ed ora la palla passa a Dragowski, che in mano ha il suo futuro e quello del collega.

Del suo futuro alla Juve ha parlato anche Emil Audero: "Fa sicuramente piacere l'interesse delle big, se si parla di mercato vuol dire che si sono fatte buone cose durante la stagione. Arriverà il momento in cui si parlerà meglio del futuro, ma ne sapete più voi di me. Io sono felice alla Sampdoria, ho rinnovato e qui mi trovo bene. Poi vediamo quello che succede, è un tema delicato e quel che sarà sarà".