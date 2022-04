Da Dybala fino a Piatek: tutte le statistiche e le curiosità su Juve-Fiorentina

In vista del match di Coppa Italia tra Juve e Fiorentina, andiamo alla scoperta delle più interessanti statistiche e curiosità

redazionejuvenews

In vista della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "Sono 15 i precedenti tra Juventus e Fiorentina in Coppa Italia: i bianconeri hanno ottenuto cinque successi (inclusi gli ultimi due) contro i sei della Viola - completano quattro pareggi.

La Juventus ha passato il turno in tutte le ultime tre occasioni in cui ha affrontato la Fiorentina nella fase e eliminazione diretta in Coppa Italia. L'ultima eliminazione dei bianconeri da parte della Viola nella competizione risale alla semifinale in gara singola del 1960/61 (3-1 per i toscani).

La Juventus ha vinto 12 delle ultime 16 sfide in tutte le competizioni contro la Fiorentina, incluse le due di questa stagione per 1-00. Completano il parziale due pareggi e due successi viola, l'ultimo dei quali un 3-0 proprio allo Stadium di Torino (22/12/2020 in Serie A TIM).

I bianconeri hanno passato il turno in tutte le ultime sei occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia. L'ultima eliminazione risale al 2012/13, quando venne eliminata dalla Lazio, poi vincitrice della competizione.

La Fiorentina potrebbe raggiungere la Finale di Coppa Italia per la prima volta dal 2013/14, quando superò l'Udinese in semifinale ma venne battuta dal Napoli nell'ultimo atto. Da allora la Viola è stata eliminata nelle due occasioni in cui ha raggiunto questa fase, nel 2018/19 dall'Atalanta e nel 2014/15, proprio dalla Juventus.

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 25 partite interne di Coppa Italia (20V, 4N), sconfitta arrivata proprio contro la Fiorentina nelle semifinali del 2014/15: doppietta di Momo Salah per i viola, rete di Fernando Llorente per i bianconeri.

Con 53 conclusioni a testa, Juventus e Fiorentina sono le due squadre che hanno tentato più tiri in Coppa Italia nel 2022. I bianconeri contano però cinque conclusioni nello specchio più della Viola (26 v 21) e più di qualsiasi altra squadra nel periodo.

Massimiliano Allegri ha portato la Juventus in Finale di Coppa Italia quattro volte, già più di qualsiasi altro allenatore bianconero. Alla guida della Juve la sua unica eliminazione prima dell’ultimo atto nella competizione è stata nella gara secca ai quarti di finale del 2018/19. Sconfitta per 0-3 sul campo dell'Atalanta.

Paulo Dybala ha realizzato un gol in nove presenze con la maglia della Juventus contro la Fiorentina in tutte le competizioni. Tra le 17 squadre affrontate più di cinque volte con la casacca bianconera dall'argentino, la Viola è quella contro cui ha segnato meno reti.

Krzysztof Piatek ha realizzato 12 reti in 10 presenze complessive in Coppa Italia tra Genoa, Milan e Fiorentina. Mentre i suoi primi nove centri nella competizione tra rossoblu e rossoneri sono arrivati tutti in casa, i tre segnati con la Viola nel 2022 sono tutti arrivati in trasferta". (legaseriea.it)