Le probabili formazioni di Juve-Fiorentina: tutto pronto per la Coppa Italia

In vista della semifinale di Coppa Italia di ritorno, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni di Juve e Fiorentina

redazionejuvenews

Dopo il deludente pareggio contro il Bologna in Serie A, che ha messo la parola fine alle speranze bianconere per lo scudetto, la Juve si prepara a tornare subito in campo. Domani, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per la Juve vincere sarà un obiettivo fondamentale: la coppa nazionale è rimasta l'unico trofeo a disposizione di questa stagione. Per questo i bianconeri dovranno passare a tutti i costi il turno e dopo la vittoria per 1 a 0 nel match di andata (i gol fuori casa valgono ancora doppio), le probabilità sono tutte dalla parte dei bianconeri. In caso di pareggio o vittoria, la Juventus accederà alla finale. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

I padroni di casa preparano il consueto 4-2-3-1, con alcune piccole novità. In porta turno di riposo per Szczesny, pronto Perin. Difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Zakaria e Rabiot, con Cuadrado, Dybala e Morata sulla trequarti. In attacco Vlahovic agirà come punta singola. In panchina Bernardeschi e Kean sono pronti a subentrare a partita in corso per svoltare la partita.

Per la Fiorentina Vincenzo Italiano opterà per il 4-3-3. Tra i pali Terracciano, con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa. A centrocampo spazio a Duncan, Torreira e Maleh. Infortunati sia Bonaventura che Castrovilli (rottura del crociato). In attacco pronto il tridente composto da Nico Gonzalez, Cabral e Saponara, con Ikone, Piatek e Sottil come armi a partita in corso. La difesa bianconera dovrà prestare particolare attenzione all'esterno argentino, particolarmente in forma nelle ultime uscite.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano