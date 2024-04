Juve-Fiorentina, le probabili formazioni: Vlahovic-Chiesa a guidare l’attacco

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio la Juve si prepara a sfidare la Fiorentina in Serie A. Ma come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa preparano il consueto 3-5-2 con Szczesny regolarmente tra i pali. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Danilo, con Cambiaso e Kostic larghi sulle fasce. A centrocampo pronti McKennie, Locatelli e Rabiot mentre il tandem d'attacco sarà composto da Vlahovic e Chiesa.