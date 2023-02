Verso Juve-Fiorentina: numeri e curiosità sui giocatori chiave

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic hanno disputato insieme 41 match alla Fiorentina in tutte le competizioni (11V, 15N, 15P); con la Juventus, invece, l’italiano e il serbo hanno giocato insieme solo due partite fin qui (vs Lazio in Coppa Italia e vs Salernitana in Serie A, entrambe in questo mese di febbraio).