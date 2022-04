Juventus-Fiorentina, i convocati bianconeri: quanti assenti a centrocampo!

In vista della semifinale di Coppa Italia di ritorno, andiamo alla scoperta dei convocati e delle probabili formazioni di Juve e Fiorentina

Dopo il deludente pareggio contro il Bologna in Serie A, che ha messo la parola fine alle speranze bianconere per lo scudetto, la Juve si prepara a tornare subito in campo. Questa sera, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà la Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per la Juve vincere sarà un obiettivo fondamentale: la coppa nazionale è rimasta l'unico trofeo a disposizione di questa stagione. Per questo i bianconeri dovranno passare a tutti i costi il turno e dopo la vittoria per 1 a 0 nel match di andata (i gol fuori casa valgono ancora doppio), le probabilità sono tutte dalla parte dei bianconeri. In caso di pareggio o vittoria, la Juventus accederà alla finale. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.