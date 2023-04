Fiorentina, Commisso: “Sulla Juve meglio che non parli, l’hanno rovinata”

Dopo pochi anni dal suo arrivo a Firenze, il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso è riuscito a stravolgere la società dalle fondamenta. Ora la formazione viola grazie alle idee di Vincenzo Italiano gioca un ottimo calcio ed è in semifinale di Conference League . Una cavalcata trionfale ma che non è ancora finita: mancano almeno tre partite da giocare prima di alzare al cielo la coppa.

Intervenuto in conferenza stampa il presidente della Fiorentina ha detto: "Ancora non abbiamo vinto niente. Andiamo avanti partita dopo partita. Sono emozionato. La critica non è finita mai. Portare la Fiorentina in Europa nello spazio di quattro anni è stato bellissimo. Ci sono altre proprietà che non sono mai andate in Europa negli ultimi 15-20 anni. Se si vince qualcosa sarà bello, ma parlerò di quello solo se accadrà".