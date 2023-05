Juve, Feltri sulle penalizzazioni: “La Giustizia Sportiva mi sembra ridicola”

Intervistato da Tuttosport Vittorio Feltri ha parlato delle penalizzazioni date alla Juve : "Se il mio editore ruba, per dire, che cavolo c’entro io? È un ragionamento molto modesto, mi stupisce che nessuno l’abbia fatto. Sfido chiunque a contestarlo. I responsabili delle amministrazioni devono essere punti quando sbagliano, ma non gli operai. È come se decurtassimo lo stipendio ai dipendenti solo perché il padrone s’è infischiato un miliardo . Che cavolo di ragionamento è?

Ma poi penso anche alla pantomima del togli 15, restituisci 15, poi togli 10. Ma io non so, a volte sembran tutti scemi. La Giustizia sportiva mi sembra in alcuni momenti ridicola oltre che illogica. Poi, non so se ci sono delle trame. Io non riesco mai a fare il dietrologo. Ma il danno non è solo per la Juve, per tutto il calcio.