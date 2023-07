Juve, Federico Gatti indosserà la numero 4: la decisione del club

Federico Gatti in campo con la numero 4: dopo Kostic la Juventus annuncia un altro cambiamento per la stagione 2023/24

Approdato dal Frosinone, dopo il suo primo anno in bianconero, il difensore classe '95 dalla prossima stagione passerà dalla 15 alla numero 4, in passato toccata a Barzagli, Torricelli, Cabrini, Montero e Conte per fare qualche nome. 21 le presenze da titolare in questa stagione, a cui si aggiungono anche 2 gol arrivati in Europa League.