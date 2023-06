Juve, casting per la fascia sinistra: Cambiaso può restare

Dopo una stagione deludente segnata da una lunghissima serie di problemi, la Juve deve cominciare subito a pianificare la prossima annata. Senza qualificazione alla prossima Champions League la dirigenza bianconera non potrà permettersi un mercato ricco di grandi colpi e per questo sarà necessario guardare con cura ai tanti giocatori in prestito. La Vecchia Signora dovrà infatti decidere se puntare su di loro o se invece provare a venderli: da Zakaria e Kulusevski, sono tutti in bilico. In quest'ottica uno dei giocatori che il prossimo anno potrebbe far parte della squadra di Allegri è Cambiaso, di ritorno dal prestito dal Bologna.