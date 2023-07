Juve: sulla fascia destra ballottaggio tra Holm e Castagne, ma…

Per la fascia destra i nomi sono Holm o Castagne. Per lo svedese la concorrenza è tanta e la Juve dovrà accelerare con le cessioni

Emil Holm è uno dei profili più graditi ai bianconeri per la fascia destra. Lo svedese - che conta 23 presenze, 1 gol e 2 assist- di proprietà dello Spezia , viene valutato non meno di 15 milioni di euro (nonostante la recente retrocessione in Serie B).

I bianconeri per tentare l'affondo decisivo, devono non solo aspettare una cessione di rilievo ma anche riuscire a battere la concorrenza di Inter e Atalanta. Dopo il no dei liguri alla proposta di prestito oneroso da 2 milioni più 6 di riscatto obbligato avanzata dai bergamaschi, l'Inter si è al momento defilata dalla corsa. Per quanto riguarda la Juventus, nei due incontri con la dirigenza, i bianconeri hanno chiesto uno sconto mediante l’inserimento di contropartite tecniche (come De Winer e Huijsen) cosa che però lo Spezia non gradirebbe.