Juve, fari puntati su Zakaria e Pellegrini: le ultime mosse

West Ham, Lipsia e Monaco: il futuro di Denis Zakaria potrebbe chiarirsi nelle prossime ore. Con l'inserimento a sorpresa del Monaco -che il prossimo anno sarà in Champions League- la Juve potrebbe mettere a segno un'altra importante cessione. Dopo il mancato riscatto del Chelsea, i bianconeri lo valutano circa 20 milioni di euro che si andrebbero a sommare alla cessione di Kulusevski al Tottenham e il prestito di Arthur Melo alla Fiorentina. Per lo svizzero, le squadra interessate stanno trattando per un acquisto a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto.

Sullo sfondo resta il Nizza anche se nelle ultime ore -come riferito da Pedullà- ci sono stati contatti tra Juve e Milan per impostare un’eventuale trasferimento in rossonero come vice Theo. Il profilo del terzino sinistro -nonostante un primo sondaggio per Calfiori- sembra quello più convincente al momento anche se prima si attende l'ufficialità sulla partenza di Fodé Ballò-Touré.