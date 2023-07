Di ritorno dalle vacanze, Carlo Ancelotti sarà a colloquio con i suoi per definire i piani futuri per ciascuno di loro. Tra questi c'è anche lo spagnolo Álvaro Odriozola che oggi inizierà ad allenarsi con il Real Madrid . Il giocatore -originario di San Sebastian- potrebbe partire nelle prossime settimane, dato lo scarso minutaggio concessogli nelle ultime due stagioni.

Il suo contratto scadrà tra meno di 12 mesi e il giocatore piace alla Juventus come rinforzo da quelle parti del campo. Il classe ’95 ha diverse pretendenti in Europa e ai bianconeri si aggiunge anche l’Athletic Bilbao. Con la maglia viola ha collezionato 25 presenze, a cui si aggiungono un gol e un assist. Florentino Perez lo cederebbe per circa 5 milioni di euro, una cifra del tutto fattibile anche per la Vecchia Signora.