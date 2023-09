Juve, fari a centrocampo: il ‘tuttofare’ di Allegri si chiama Adrien

Tra le manovre più azzeccate del mercato estivo c'è stato il rinnovo di Adrien Rabiot, convinto a restare per un altro anno a Torino. Ma adesso la Juve pensa in grande e vuole blindarlo. Il francese si conferma partita dopo partita uno dei cardini della rosa di Max Allegri, con undici gol messi a segno l’anno scorso e già uno in questa stagione (contro l'Udinese alla prima di campionato). Come confermato dal Cds: "A breve ripartirà il dialogo con la mamma-agente, la signora Veronique, per ragionare sulla fattibilità di un prolungamento che potrebbe rappresentare una pietra angolare importante per il futuro. Specie se arriverà il tanto agognato ritorno in Champions League...Sulla durata, uno o due anni, molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore di venire incontro al club e abbassare e spalmare l’ingaggio, attualmente di 7 milioni netti."