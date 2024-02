Juve, Fagioli e le scommesse: il centrocampista è a metà del recupero

Nicolò Fagioli è a metà del suo percorso di recupero: l'obiettivo sarà esserci per l'ultima partita della Juve in Serie A

Allenamenti con la Juve, sedute dallo psicoterapeuta, incontri e la nuova passione per il tennis: così scorrono le giornate di Nicolò Fagioli da quando è stato sospeso per calcioscommesse .

Il centrocampista bianconero è a metà del suo percorso di recupero e comincia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. L'obiettivo sarà quello di esserci il 25 maggio , ultima partita della Juve di questa stagione .

Fagioli non è guarito, ma non scommette più da mesi e grazie all'aiuto di molti professionisti sta rimettendo in sesto la sua vita. Nuovi obiettivi e nuove motivazioni: la nuova vita del classe 2001 ricomincia da qui.