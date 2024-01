Juve, Fagioli: “Incontro costruttivo, mi manca giocare con i miei compagni”

Intervistato all'uscita dalla sede dell' Ordine degli Psicologi di Torino il centrocampista della Juve Nicolò Fagioli ha detto: " Sto molto bene, il primo incontro è stato costruttivo per tutti . Logicamente mi manca giocare con i miei compagni , ma sono felice per ciò che stanno facendo".

"Altri incontri? Devo ancora concordare con la FIGC - ha continuato -, molti saranno qui in Piemonte. Cosa vorrei trasmettere? Io racconto la mia esperienza, voglio provare ad aiutare chi è più giovane di me a non cadere in questi eventi".