Juve, a tutto Fagioli: “Del Piero un idolo, mi ispiro a lui e a Dybala”

Nelle ultime settimane Nicolò Fagioli ha preso per mano il centrocampo della Juve, aiutandolo in un momento difficile a suon di giocate e passaggi millimetrici. Il centrocampista italiano dopo tante stagioni passate tra giovanili e in prestito sembra finalmente aver trovato il suo spazio in bianconero. Come se non bastasse, ora è arrivata anche la prima convocazione in nazionale maggiore. "Non me ne ero nemmeno accorto perché dormivo, avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Poi mi sono arrivati i messaggi. Non me l’aspettavo, sono felice e lo è anche la mia famiglia, è stata una bella soddisfazione", ha detto ai microfoni di Vivo Azzurro.