Juve, Fagioli cuore d’oro: il bellissimo gesto del centrocampista bianconero

Il centrocampista della Vecchia Signora ha pubblicato sulle stories di Instagram il risultato di un suo bellissimo gesto . Fagioli ha infatti regalato a un giovane tifoso della Juve in carrozzina una sua maglia autografata .

La reazione del bambino parla da sola: il giovane tifoso stringe al petto la maglia, felice come non mai. Momenti di gioia pura che hanno reso speciale la sua giornata. A volte i piccoli gesti come quello di Fagioli fanno la differenza.