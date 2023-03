Juve, Fagioli non si allena con l’U21. Nicolato: “Problema alla caviglia”

Il centrocampista classe 2001 è attualmente in ritiro con la Nazionale azzurra U21 di Paolo Nicolato. Proprio il ct dei giovani azzurri ha spiegato in conferenza stampa che il centrocampista bianconero non è in condizioni di allenarsi. "Fagioli non si è ancora allenato con noi. È arrivato qui in ritiro con un problema alla caviglia che si porta dietro dall’ultima giornata di campionato durante Inter-Juventus. È un ragazzo che sicuramente conto di recuperare, ma a oggi non si è ancora allenato”. Nulla di irrecuperabile e non un problema che consentirà al gioiellino bianconero di ritornare alla base, ma un infortunio che, comunque, preoccupa sia la Juve che lo staff medico della Nazionale." ha dichiarato prima della gara contro la Serbia.