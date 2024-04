Juve, Fagioli: “Ringrazio Allegri, i compagni e la società. Pronto a tornare”

Intervenuto nel corso dell'incontro "Voci erranti" il centrocampista della JuveNicolò Fagioli è tornato a parlare della sua dipendenza: "Penso che avere uno psicologo sia importante soprattutto per chi fa sport. Nel calcio servono i piedi, ma la cosa principale è la testa. Nel mondo si pensa che chi va dallo psicologo ha dei problemi ma non è così. Molti miei compagni ci vanno anche se non hanno problemi. Allegri, compagni e società mi sono stati vicini dal primo momento. La Juve mi ha rinnovato il contratto, era tutto fatto 4 mesi prima poi per queste questioni è stato posticipato tutto a novembre. Posso solo ringraziare tutti e in particolare la società. Sono pronto, non so se riuscirò a giocare 1 o 2 partite, dipende dal calendario. Io sono allenato per tornare".