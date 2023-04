Juve, fa tutto Rabiot: prima segna poi sbaglia. Ai bianconeri basta il pari

Rabiot prende per mano i suoi e trascina la Juve in semifinale: l'11 maggio i bianconeri incontreranno il Siviglia che ha battuto il ManUtd

Torna il sereno in casa Juventus che nella giornata di ieri ha potuto gioire due volte. Dopo la tensione delle scorse settimane adesso i bianconeri si possono godere un po' di tranquillità e tornare a sorridere. Riconquistati -almeno per ora- i 15 punti di penalizzazione in classifica, il passaggio del turno è la ciliegina sulla torta per Allegri.