Ramsey, nuovi problemi per l’ex Juve: “Non è ancora tornato dopo il Mondiale”

Dopo aver giocato il Mondiale in Qatar con il suo Galles, l'ex Juve Ramsey non ha più fatto ritorno al Nizza

redazionejuvenews

Ramsey è stato uno dei più grandi flop della storia recente della Juve. Acquistato per aumentare la qualità del centrocampo bianconero, l'ex Arsenal a Torino ha passato più tempo in infermeria che in campo. Dopo un paio di prestiti deludenti, la scorsa estate il gallese ha rescisso il suo contratto con la Vecchia Signora ed è passato a parametro zero al Nizza.

Fin qui la sua esperienza in Francia è stata simile a quella alla Juve, tra problemi fisici e infortuni. Come sempre, però, Ramsey non ha saltato gli impegni con la nazionale ed è sceso in campo con il Galles al Mondiale in Qatar. Dopo essere stato eliminato ai gironi, però, il gallese non ha più fatto ritorno al Nizza.

A confermarlo è stato l'allenatore della squadra francese Lucien Faivre, che ha detto: "No, Ramsey non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui, vedremo tra un po'. Non ho ancora parlato con lui, era molto deluso per il Mondiale. Si sta prendendo il suo tempo per riprendersi davvero, questo è tutto quello che ho da dire sulla questione". Cosa sarà successo all'ex Juve? Tornerà al Nizza o la sua esperienza in Francia è già finita?