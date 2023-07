Kessié si avvicina alla Juve: dopo la cessione di Milinkovic all'Al Hilal, i bianconeri pensano all'ivoriano ex Milan come rinforzo ideale

La Juventus punta l'ex Milan Frank Kessie . Il centrocampista è stato messo in cima alle priorità di Massimiliano Allegri per rinforzare la sua rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe disposto ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e un contratto di quattro anni a 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Xavi Hernandez lo ha messo ai margini del suo progetto e l'ivoriano è stato quindi messo sul mercato. Martedì il giocatore sarà regolarmente presso la Ciutat Esportiva Joan Gamper per sottoporsi alle consuete visite mediche di precampionato. Il resto della squadra arriverà mercoledì e partirà alla volta degli USA per la seconda fase della preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione.