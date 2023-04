Juve, l’ex ds bianconero tornerà operativo con ‘mansioni ridotte’

Paratici e il suo staff come si legge su Tuttosport si sono aggiudicati il ricorso contro il provvedimento del Comitato Disciplinare della Fifa. A questo punto potrà continuare a lavorare nel mondo del calcio seppur con mansioni ridotte. Cosa significa? Paratici non potrà accedere agli spogliatoi (prima e dopo le partite) e non potrà entrare in contatto con i procuratori.