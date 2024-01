Juve, Evani: “La Fiorentina può essere la squadra giusta per Kean”

Alberico Evani ha parlato dell'attaccante della Juventus Moise Kean: per l'ex calciatore la Fiorentina sarebbe la soluzione per il riscatto

Intervistato per Radio FirenzeViola, Alberico Evani ha parlato dell'ipotesi di un eventuale approdo di Moise Kean dalla Juventus alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Firenze è una piazza importante che può dargli la continuità che lui cerca. Penso sia maturato e abbia voglia di dimostrare di essere un buon giocatore.Ha avuto qualche atteggiamento non idoneo è vero ma era giovane e in seguito ha avuto esperienze in grande squadre e questo l'ha responsabilizzato e fatto maturare."