Juve, cercasi esterni offensivi: quattro nomi nel mirino di Giuntoli

Uno dei principali obiettivi della Juve in vista della prossima sessione di calciomercato sarà potenziare l'attacco e in particolare aggiungere nuovi esterni offensivi alla rosa. L'idea è infatti quella di passare dal 3-5-2 al 4-3-3 e per questo serviranno più ali. Sfumato Felipe Anderson, Giuntoli si è subito messo alla ricerca di alternative. Il nome più costoso è quello di Gudmundsson, attaccante islandese del Genoa. Per abbassare le richieste dei rossoblù i bianconeri sono pronti a inserire nella trattativa il cartellino di Barrenechea come contropartita. Un altro profilo interessante è quello di Greenwood, attualmente in prestito al Getafe ma di proprietà del Manchester United. Le alternative low cost sono invece Lamela e Pèpè, entrambi in scadenza di contratto.