Juve, ESPN lancia la bomba: corsa a quattro per Asensio

Numeri che hanno smosso l'interesse di tante squadre in giro per l'Europa e in particolare del PSG che sembra la squadra più vicina al suo acquisto. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e il giocatore la prossima estate potrà quindi trasferirsi a parametro zero. Oltre alla squadra francese, però, i media inglesi parlano anche dell'interessamento di Aston Villa, Juventus e Milan, pronte a farsi avanti nel caso in cui Asensio non riuscisse a trovare l'accordo con la formazione parigina. Per il momento nulla di concreto ma i bianconeri osservano la situazione con estrema attenzione. Staremo a vedere.