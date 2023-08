Juve, esordio per Yildiz ma Allegri lo bacchetta: “Domani si taglia i capelli”

Contro l'Udinese il giovane Kenan Yildiz ha fatto il suo esordio con la Juve. Pochi minuti in campo ma Allegri in conferenza...

La passata stagione aveva convinto tutti con la Next Gen e il passaggio in prima squadra era quindi quasi scontato. Dopo aver passato tutta la preparazione estiva con la prima squadra, quindi, ieri contro l'Udinese Kenan Yildiz ha fatto il suo esordio in Serie A con la Juve.