Juve, esordio dal 1 minuto per Gatti. Il difensore: “Emozione indescrivibile”

Esordire dal primo minuto in Serie A davanti ad un'Allianz Stadium gremito di persone. Migliaia e migliaia di occhi rivolti verso il terreno di gioco, un'ansia e una pressione che non tutti riescono a contenere al meglio. Ci vuole personalità, quella che ha dimostrato di avere ieri sera FedericoGatti. A confermalo è stato lo stesso Massimiliano Allegri, che al termine del match ha detto: “Ha fatto una partita con personalità. Non era facile, sono contento. Ha giocato con molta tranquillità e non era facile alla prima allo Stadium”. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è da 6,5 pieno. "Il debutto in Serie A non gli mette i brividi. Si appiccica a Gyasi e quando serve ci mette il fisico, perde un brutto pallone ma recupera fermando Strelec", ha commentato la Rosea.