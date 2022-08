Juve, esordio da sogno per Ramsey col Nizza: il gallese in gol dopo 30”

Esordio con gol , come nelle migliori storie. Haaland, Nunez? Sì, anche. Ma quello che interessa di più ai tifosi della Juve è la rete di Aaron Ramsey segnata ieri con il Nizza . Subentrato dalla panchina il centrocampista gallese ha trovato la via del gol dopo appena 30 second i, una rete che è valsa alla sua squadra un importante pareggio. L'ex Arsenal dopo la rescissione contrattuale con i bianconeri ha subito firmato con la squadra francese, mettendosi subito in mostra. Al termine della partita il gallese ha detto: "Volevo subito incidere in questo campionato. Che è un campionato dove c'è molta tecnica, che è molto fisico e dove si va veloci. Spero di dare ancora tanto alla mia nuova squadra ".

Per i tifosi della Juventus questo gol è un vero e proprio smacco. La sua esperienza a Torino, infatti, è stata un disastro: 69 presenze in 3 anni, condite da 6 gol, 6 assist e una serie infinita di infortuni. Ramsey sarebbe dovuto essere il colpo a parametro zero in grado di aumentare il livello tecnico della squadra, ma si è rivelato come un assoluto flop. Per lui in Italia non c'era più posto e per questo è arrivato l'addio. Ora la speranza è che non diventi l'ennesimo rimpianto.