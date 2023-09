Juve, esodo biancoceleste a Torino: sold out all’Allianz, ma…

Dopo la notizia dei 41mila tagliandi andati a ruba sponda Juventus, i tifosi biancocelesti hanno voluto rispondere a tono. E così per la sfida del prossimo sabato alle ore 15.00 è prevista una larga partecipazione da parte dei supporters laziali che lasceranno la Capitale la terza trasferta da inizio campionato. Cresce l'attesa in vista della ripresa della Serie A costretta a fermarsi per via degli impegni degli Azzurri di Luciano Spalletti in ottica Euro 2024. I 1000 tagliandi dedicati al settore ospiti sono stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissime ore, così che la società bianconera -in virtù di questa ampia risposta- ne ha messi a disposizione altri 930 del settore superiore (e di questi 430 sono già stati venduti). Per ora quindi ne rimangono disponibili ancora 500.