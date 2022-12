Pres. Empoli: “Vicario non andrà via a gennaio”. Brutte notizie per la Juve

Dopo la grande stagione scorsa e l'ottimo inizio di campionato quest'anno, Guglielmo Vicario è ormai da diversi mesi al centro di diverse voci di mercato. Il portiere italiano fa gola a molte big e tra queste c'è anche la Juventus che starebbe pensando a lui per il dopo Szczesny. Intervistato da Antenna50 il presidente dell'Empoli Corsi ha detto: "Vicario via a gennaio? No, non conviene a nessuno. Guglielmo è un ragazzo serio ed equilibrato. Quando entra in campo per un allenamento sembra che entri in campo per giocare una partita"