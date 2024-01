Verso Juve-Empoli: lo stato di forma delle due squadre

In vista del match tra Juve e Empoli il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla partita

In vista del match tra Juve e Empoli il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla partita: "La Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024; dal 1929/30, soltanto una volta i bianconeri hanno realizzato più reti nelle prime cinque gare di un anno solare in tutte le competizioni: 22 nel 1932 (sotto la guida di Carlo Carcano); si tratta di un record di marcature nell’anno solare condiviso con il Real Madrid (ma con una partita in più) nei cinque maggiori campionati europei, considerando tutte le competizioni.

La Juventus ha vinto tutte le prime cinque gare del 2024 in tutte le competizioni; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno conquistato il successo in tutti i match giocati nel mese di gennaio in tutte le competizioni risale al 2018 (5/5), sempre con Massimiliano Allegri in panchina: in quell’anno solare, la prima sconfitta arrivò alla 17ª sfida, contro il Real Madrid (0-3 all’Allianz), nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

La Juventus è imbattuta da 16 partite (13V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Nessuna squadra ha collezionato più ‘clean sheet’ rispetto alla Juventus nei cinque maggiori campionati europei in corso: 12, al pari dell’Inter (una gara in meno).

L’Empoli ha raccolto appena 16 punti in questa Serie A e non ha mai fatto peggio dopo le prime 21 gare giocate in un singolo massimo campionato: 16 punti anche nel 2003/04 e nel 2007/08, con i toscani che tuttavia evitarono la sconfitta in entrambe le occasioni nel 22° incontro stagionale; la squadra toscana non ha vinto alcuno degli ultimi 14 match giocati contro una squadra che occupava la prima posizione in classifica a inizio turno di campionato in Serie A: 13 sconfitte (comprese le 11 più recenti in ordine di tempo), delle quali sette contro la Juventus (7 ko su 7).

L’Empoli è reduce dal successo in campionato contro il Monza, con annesso clean sheet, e non colleziona due vittorie di fila senza subire gol in Serie A da gennaio 2023".

(juventus.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.