Juve-Empoli, lo Stadium sarà sold out: i tifosi sono con la squadra

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato che in occasione della sfida contro l'Empoli lo Stadium sarà sold out: "In occasione di Juventus-Empoli di sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18:00, l'Allianz Stadium sarà sold out. Il modo migliore per chiudere un mese di gennaio intenso, ma fin qui estremamente positivo per la squadra di Massimiliano Allegri con cinque vittorie in altrettante partite disputate – tenendo in considerazione campionato e Coppa Italia –. Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri che riempiranno tutte le tribune dell'Allianz Stadium per fare sentire tutto il loro sostegno alla squadra nell'ultimo match del mese di gennaio.