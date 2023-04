Juve, brutte notizie da Empoli: grave infortunio per De Winter

Brutte notizie per la Juve: Koni De Winter, difensore classe 2002 in prestito all'Empoli, ha subito un grave infortunio

La Juve Next Gen è un progetto che anno dopo anno si sta dimostrando sempre più vincente. Se Fagioli, Miretti, Iling-Junior e molti altri si stanno mettendo in mostra a Torino, altrettanti lo stanno facendo in prestito in giro per l'Italia. Uno di questi è Koni De Winter, giovane difensore classe 2002 in prestito all'Empoli. Il centrale belga quest'anno ha già collezionato 14 presenze con la squadra di Zanetti ma ora purtroppo è arrivato un brutto stop.