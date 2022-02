Juve, si riempie l’infermeria: ben 8 assenti contro l’Empoli

Brutte notizie in casa Juve: ben 8 giocatori infortunati in vista del match di Serie A contro l'Empoli. Infermeria piena

redazionejuvenews

Dopo essersi lasciati alle spalle il match di Champions League contro il Villareal, per la Juventus è il momento di tornare a pensare alla Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà l'Empoli, una delle squadre rivelazione del campionato. La formazione allenata da Andreazzoli fino allo scorso anno militava in Serie B, ma a suon di ottime prestazione e un calcio super offensivo è riuscita a sorprendere tutti. Non a caso gli azzurri sono attualmente 13esimi in classifica, ben nove punti sopra la zona retrocessione. Dei 31 punti conquistati in campionato, tre sono stati fatti contro la Juventus, quando all'andata il gol di Mancuso stese la formazione bianconera. La Juventus avrà voglia di vendetta.

Massimiliano Allegri dovrà però fare i conti con una lunghissima lista di indisponibili: sono ben 8 i giocatori che potrebbero essere out. Chiellini, McKennie, Bernardeschi, Chiesa e Kaio Jorge sicuramente non saranno della partita. Il capitano bianconero è ancora alle prese con delle noie muscolari, così come Bernardeschi. I due sono sulla via del recupero ma non ce la faranno in vista della trasferta di Empoli. Stagione finite per McKennie (frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro), Chiesa (rottura del legamento crociato anteriore) e Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo).

Oltre a loro, anche Rugani, Dybala e Alex Sandro sono a rischio. Nel corso del match contro il Torino il difensore italiano e il fantasista argentino sono usciti dal terreno di gioco per un lieve infortunio. La Juventus ha comunicato che il loro tempo di recupero sarebbe stato di 10 giorni. Con L'Empoli potrebbero stringere i denti ed esserci, anche se come detto da Allegri in conferenza stampa: "Non verrà rischiato nessuno". Il terzino brasiliano, invece, è uscito malconcio dal match di Champions League contro il Villareal. Se non dovesse farcela pronti uno tra De Sciglio e Luca Pellegrini.