Juve-Empoli, De Winter tra due fuochi: “Voglio fare bene”

Juve-Empoli sarà una partita molto importante per i bianconeri, ma sarà anche una sfida speciale per Koni De Winter , giovane difensore bianconero in prestito alla squadra di Zanetti. Intervistato da Tuttosport, ha detto: "Sensazione? Bella. E’ sempre bello giocare contro la tua... non ex squadra... la tua squadra che ti manda in prestito. E’ una partita molto importante e voglio fare bene. Quando è uscito il calendario una delle prime cose che ho fatto è stato controllare quando avremmo giocato contro la Juve".

De Winter dovrà cercare di contenere un bomber come Vlahovic: "Dusan è forte in tutto. Ma anch’io credo di essere forte, quindi sarà una bella sfida per me. Chi temere? Mmh... Il primo che mi viene in mente è Rabiot: se gli lasci spazio per partire palla al piede, con la sua progressione lui può saltare la pressione. Pogba? L’ho incontrato perché è arrivato nel mio ultimo giorno a Torino prima di trasferirmi qui a Empoli. L’ho salutato e gli ho anche fatto vedere la foto che mi scattai con lui in centro a Torino, quando da bambino ero in vacanza con mia mamma. Spero comunque di salutarlo di nuovo allo Stadium domani sera".