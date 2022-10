Juve, i convocati in vista dell’Empoli: 5 bianconeri assenti

In vista della sfida contro l'Empoli, andiamo alla scoperta della lista dei convocati della Juve: 5 assenti per Massimiliano Allegri

Dopo la vittoria nel Derby della Mole contro il Torino, la Juve si prepara a tornare in Serie A. Questa sera alle 20:45 i bianconeri affronteranno l' Empoli, un match che sulla carta è decisamente abbordabile ma da non sottovalutare . Dopo il pessimo inizio di stagione, infatti, la squadra di Allegri non può più permettersi di lasciare dei punti per strada.

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Massimiliano Allegri dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2, con Szczesny tra i pali. In difesa spazio a Danilo, Bonucci e Alex Sandro, con Cuadrado e Kostic a tutta fascia. A centrocampo ci saranno Locatelli, Paredes e Rabiot, mentre Vlahovic e Milik, in vantaggio su Kean, andranno a formare il tandem offensivo. In panchina McKennie scalpita per un posto da titolare e fargli spazio potrebbe essere l'ex Psg Paredes.