Juve, Allegri: “Battere l’Empoli non era semplice. Martedì partita importante”

Al termine della partita contro l'Empoli, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Ora siamo più una squadra. A inizio stagione eravamo partiti bene, poi purtroppo abbiamo bucato una settimana e quella settimana ci ha creato problemi in campionato. Battere l'Empoli non era semplice perchè è una squadra che per 60 minuti ha fatto il suo gioco. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo alzato i giri. E' stata una bella partita".

Su Kean: "Si è presentato molto bene sin da inizio stagione. Poi un momento ha avuto qualche difficoltà, soprattutto a livello mentale. Son contento di tutti, anche di Paredes e Milik che sono entrati. A fine partita a Milik ho detto di stare più tranquillo e concentrato: uno come lui non può sbagliare azioni così".

Su Paredes: "Leandro è arrivato e non era in condizione fisica ottimale. Quando è arrivato ha giocato sempre perchè non avevamo alternative. Ora abbiamo più scelta e avevamo bisogno di altre caratteristiche in campo. La mezzala destra doveva avere più gamba. Quando è entrato però ha fatto molto bene, dando tanta qualità".