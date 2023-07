Juve, Emil Holm nel mirino di De Zerbi: il Brighton ci prova

Secondo TMW il club inglese negli ultimi giorni avrebbe avviato dei contatti esplorativi con i liguri per tentare di superare le italiane. Nel corso della passata stagione ha disputato 20 partite in Serie A, partendo come titolare 17 volte collezionando un assist e un gol. Tuttavia la pubalgia e un nuovo problema all'inguine, gli hanno di fatto impedito di tornare ai livelli della prima parte del campionato. L'ultima presenza dal 1' infatti risale al 27 gennaio 2023 nel match contro il Bologna.

Nelle scorse settimane la Vecchia Signora ha mosso passi concreti, incontrando la dirigenza dello Spezia per parlare seriamente di un possibile trasferimento a Torino. Durante il summit con Eduardo Macia si è discusso anche del possibile inserimento nell'operazione di qualche giovane della Next Gen. Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe offerto il cartellino di Koni De Winter -valutato 5 milioni- più Deah Huijsen. Il club ligure però -nonostante la retrocessione in Serie B- chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire.